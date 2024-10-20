ラ・リーガ
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3 - 1
終了
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アレクサンデルセルロス 69', 90' + 9'アントワーヌ・グリエスマン 81'
イヴァン・ネヨウ・ヌーパ 34'
(HT 0-1) (終了 3-1)

A・マドリード 対 レガネス結果＆スタッツ,