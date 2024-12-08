ラ・リーガ
team-logo
4 - 3
終了
team-logo
ロドリゴデポール 10'アントワーヌ・グリエスマン 62', 90' + 4'サムエウ・ジアス・リノ 79'
ドディ・ルケバキオ 12'I. Romero 32'フアンル・サンチェス 57'
(HT 1-2) (終了 4-3)

A・マドリード 対 セビージャ結果＆スタッツ,