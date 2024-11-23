ラ・リーガ
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2 - 1
終了
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アントワーヌ・グリエスマン 76' (pk)アレクサンデルセルロス 86'
ホン・グリディ 7' (pk)
(HT 0-1) (終了 2-1)

A・マドリード 対 アラベス結果＆スタッツ,