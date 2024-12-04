ラ・リーガ
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2 - 1
終了
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アレックスベレンゲル 53'ゴルカ・グルゼタ 80'
ジュード・ベリンガム 78'
(HT 0-0) (終了 2-1)

A・ビルバオ 対 レアル・マドリード結果＆スタッツ,