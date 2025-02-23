ラ・リーガ
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7 - 1
終了
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M. Jauregizar 10'ニコ・ウィリアムズ 35', 66'M. Sannadi 43'オイアンサンセ 45' + 2'ゴルカ・グルゼタ 69'イニャキウィリアムズ 87'
ママドゥ・シラ 47'
(HT 4-0) (終了 7-1)

A・ビルバオ 対 バリャドリード結果＆スタッツ,

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