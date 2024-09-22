ラ・リーガ
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3 - 1
終了
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ゴルカ・グルゼタ 4', 39'A. Djalo 80'
イアゴ・アスパス 25' (pk)
(HT 2-1) (終了 3-1)

A・ビルバオ 対 セルタ結果＆スタッツ,