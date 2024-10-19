ラ・リーガ
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4 - 1
終了
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ダニエル・ビビアン 6'イニャキウィリアムズ 28', 30'アレックスベレンゲル 55'
アルバロ・テヘロ 90' + 2'
(HT 3-0) (終了 4-1)

A・ビルバオ 対 エスパニョール結果＆スタッツ,