ブンデスリーガ
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1 - 3
終了
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レアンドロ・バレイロ 70'
セール・ギラシ 56', 84', 90' + 7'
(HT 0-0) (終了 1-3)

1. FSV マインツ 05 対 シュトゥットガルト結果＆スタッツ,