ブンデスリーガ
team-logo
1 - 1
終了
team-logo
ナディーム・アミリ 53'
ラースローベーネス 74'
(HT 0-0) (終了 1-1)

1. FSV マインツ 05 対 ウニオン・ベルリン結果＆スタッツ,