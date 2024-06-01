J1 リーグ
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3 - 2
終了
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鈴木優磨 57'Kimito Nono 74'関川郁馬 84'
アンダーソン・ロペス 10'植中朝日 90' + 4'
(HT 0-1) (終了 3-2)

鹿島アントラーズ 対 横浜F・マリノス結果＆スタッツ,