J1 リーグ
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3 - 2
終了
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レオ 5'植田直通 39'松村優太 90' + 4'
小屋松知哉 43'瀬川祐輔 76'
(HT 2-1) (終了 3-2)

鹿島アントラーズ 対 柏レイソル結果＆スタッツ,