J1 リーグ
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3 - 4
終了
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レオ 18', 30'S. Morooka 90' + 2'
奥川雅也 61'ラファエルエリアス 80', 82', 90' + 5'
(HT 2-0) (終了 3-4)

鹿島アントラーズ 対 京都サンガ結果＆スタッツ,