J2 リーグ
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2 - 3
終了
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川島將行 28' (og)有田光希 80'
シマブク・カズヨシ 35'千葉寛汯 45'久富良輔 58'
(HT 1-2) (終了 2-3)

鹿児島ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞFC 対 藤枝MYFC結果＆スタッツ,