J2 リーグ
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2 - 3
終了
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C. Edoojon Kawakami 34'杉田正彦 40'
カルリーニョス 4', 16'石川大地 26'
(HT 2-3) (終了 2-3)

藤枝MYFC 対 ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ千葉結果＆スタッツ,