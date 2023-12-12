AFCチャンピオンズリーグ1
team-logo
2 - 2
終了
team-logo
マーティン・アダム 44', 53' (pk)
遠野大弥 17'瀬古樹 31'
(HT 1-2) (終了 2-2)

蔚山現代 対 川崎フロンターレ結果＆スタッツ,