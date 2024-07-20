J1 リーグ
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1 - 2
終了
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ミッチェルデューク 85'
アンダーソン・ロペス 33' (pk)天野純 43'
(HT 0-2) (終了 1-2)

町田ゼルビア 対 横浜F・マリノス結果＆スタッツ,