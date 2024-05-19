J1 リーグ
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5 - 0
終了
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宮原和也 11' (og)藤尾翔太 29', 60' (pk)柴戸海 80'エリック 90' + 3'
(HT 2-0) (終了 5-0)

町田ゼルビア 対 東京ヴェルディ結果＆スタッツ,