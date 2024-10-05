J1 リーグ
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1 - 4
終了
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中島由貴 13'
三浦草太 28'山田真 38'エリソン 50' (pk)マルチーニョ 71'
(HT 1-2) (終了 1-4)

町田ゼルビア 対 川崎フロンターレ結果＆スタッツ,