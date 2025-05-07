J1 リーグ
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1 - 2
終了
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H. Mochizuki 39'
S. Hiraga 73'S. Fukuda 90' + 5'
(HT 1-0) (終了 1-2)

町田ゼルビア 対 京都サンガ結果＆スタッツ,