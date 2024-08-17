J1 リーグ
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4 - 0
終了
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中山雄太 4'エリック 29'藤本一輝 45' + 2'藤尾翔太 58' (pk)
(HT 3-0) (終了 4-0)

町田ゼルビア 対 ジュビロ磐田結果＆スタッツ,