J1 リーグ
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3 - 2
終了
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鈴木明人 45' + 3'畑大雅 65'S. Fukuda 67'
K. Nono 22', 27'
(HT 1-2) (終了 3-2)

湘南ベルマーレ 対 鹿島アントラーズ結果＆スタッツ,