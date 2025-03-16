J1 リーグ
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1 - 2
終了
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北川航也 82' (pk)
ラファエルエリアス 38' (pk)ジョアンペドロ 67'
(HT 0-1) (終了 1-2)

清水エスパルス 対 京都サンガ結果＆スタッツ,