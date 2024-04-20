J2 リーグ
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3 - 2
終了
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ルーカスブラガ 16'北川航也 54'Motoki Nishihara 83'
中島元彦 65'George Onaiwu 90' + 4'
(HT 1-0) (終了 3-2)

清水エスパルス 対 ベガルタ仙台結果＆スタッツ,