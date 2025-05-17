J2 リーグ
team-logo
2 - 1
終了
team-logo
奥田晃也 25'杉浦文宮 90' + 3'
K. Fujii 27'
(HT 1-1) (終了 2-1)

水戸ホーリーホック 対 ロアッソ熊本結果＆スタッツ,