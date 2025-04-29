J1 リーグ
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0 - 3
終了
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アレクサンダルチャブリック 49' (pk)鈴木優磨 67'山﨑浩介 77' (og)
(HT 0-0) (終了 0-3)

横浜FC 対 鹿島アントラーズ結果＆スタッツ,