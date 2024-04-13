J1 リーグ
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2 - 2
終了
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Kento Shiogai 21'南泰煕 48'
平岡大陽 41'Sho Fukuda 80'
(HT 1-1) (終了 2-2)

横浜F・マリノス 対 湘南ベルマーレ結果＆スタッツ,