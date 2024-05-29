J1 リーグ
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4 - 0
終了
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アンダーソン・ロペス 11' (pk), 65', 90' + 6'永戸勝也 43'
(HT 2-0) (終了 4-0)

横浜F・マリノス 対 柏レイソル結果＆スタッツ,