AFCチャンピオンズリーグ1
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3 - 0
終了
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ホセ・エルバー 45' + 4'アンダーソン・ロペス 57'ヤン 64'
(HT 1-0) (終了 3-0)

横浜F・マリノス 対 山東泰山結果＆スタッツ,