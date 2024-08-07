J1 リーグ
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3 - 2
終了
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ホセ・エルバー 4'ヤン 31'アンダーソン・ロペス 51'
浅野雄也 13'菅大輝 58'
(HT 2-1) (終了 3-2)

横浜F・マリノス 対 北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌結果＆スタッツ,