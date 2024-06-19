J1 リーグ
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3 - 2
終了
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ヤン 27', 90'アンダーソン・ロペス 87'
加藤陸次樹 2'大橋祐紀 77'
(HT 1-1) (終了 3-2)

横浜F・マリノス 対 サンフレッチェ広島結果＆スタッツ,