J1 リーグ
team-logo
1 - 2
終了
team-logo
喜田拓也 43'
エリック 19'大迫 勇也 51'
(HT 1-1) (終了 1-2)

横浜F・マリノス 対 ヴィッセル神戸結果＆スタッツ,