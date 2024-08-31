J1 リーグ
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2 - 3
終了
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細谷真大 8'戸嶋祥郎 45' + 1'
木村勇大 15'山見大登 30'翁長聖 55'
(HT 2-2) (終了 2-3)

柏レイソル 対 東京ヴェルディ結果＆スタッツ,