J1 リーグ
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1 - 2
終了
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山田楓喜 7'
アンダーソン・ロペス 89' (pk)松原健 90' + 3'
(HT 1-0) (終了 1-2)

東京ヴェルディ 対 横浜F・マリノス結果＆スタッツ,