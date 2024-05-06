J1 リーグ
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3 - 2
終了
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染野唯月 35' (pk)木村勇大 41', 90' + 9'
マテウス・ペイショット 55'ジャーメイン良 66'
(HT 2-0) (終了 3-2)

東京ヴェルディ 対 ジュビロ磐田結果＆スタッツ,