J2 リーグ
team-logo
0 - 4
終了
team-logo
川上エドオジョン千恵 36'佐藤玲 45' + 1', 57'天笠泰輝 76'
(HT 0-2) (終了 0-4)

愛媛FC 対 ザスパクサツ群馬結果＆スタッツ,