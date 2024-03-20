J2 リーグ
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1 - 2
終了
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Dai Hirase 81' (og)
Kazuya Noyori 51'レナン・パイシャオ 56'
(HT 0-0) (終了 1-2)

徳島ヴォルティス 対 レノファ山口FC結果＆スタッツ,