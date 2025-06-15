J2 リーグ
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3 - 3
終了
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高木友也 34'渡大生 36'カイケ・マファルド 77'
石川大地 23'呉屋大翔 40'田中和基 65'
(HT 2-2) (終了 3-3)

徳島ヴォルティス 対 ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ千葉結果＆スタッツ,