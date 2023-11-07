AFCチャンピオンズリーグ1
team-logo
4 - 2
終了
team-logo
脇坂泰斗 16' (pk), 40' (pk)山村和也 68'宮代大聖 90' + 8'
チャナティップソングクラシン 33', 41'
(HT 2-2) (終了 4-2)

川崎フロンターレ 対 BGパトゥムユナイテッド結果＆スタッツ,