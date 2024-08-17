J1 リーグ
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1 - 3
終了
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エリソン 89'
アンダーソン・ロペス 58' (pk)西村拓真 60'畠中晃之介 79'
(HT 0-0) (終了 1-3)

川崎フロンターレ 対 横浜F・マリノス結果＆スタッツ,