AFCチャンピオンズリーグ1
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2 - 4合計 5 - 6
終了
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三浦草太 30'エリソン 59'
クリザン 8', 73'高准翼 25'ジャドソン 90' + 7'
(HT 1-2) (終了 2-4)

川崎フロンターレ 対 山東泰山結果＆スタッツ,