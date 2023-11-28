AFCチャンピオンズリーグ1
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5 - 0
終了
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家長昭博 8'レアンドロ・ダミアン 50'マルチーニョ 60'小林ゆう 69'山根視来 88'
(HT 1-0) (終了 5-0)

川崎フロンターレ 対 ジョホールダルルタジムFC結果＆スタッツ,