J1 リーグ
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4 - 5
終了
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エリソン 36', 55'マルチーニョ 59'山田真 85' (pk)
Hiroto Uemura 6'ジャーメイン良 18', 29', 80' (pk), 90' + 7' (pk)
(HT 1-3) (終了 4-5)

川崎フロンターレ 対 ジュビロ磐田結果＆スタッツ,