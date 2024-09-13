J1 リーグ
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3 - 2
終了
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橘田健人 11'家長昭博 61'山田真 90' + 10'
久保藤次郎 51'清武 弘嗣 90' + 1' (pk)
(HT 1-0) (終了 3-2)

川崎フロンターレ 対 サガン鳥栖結果＆スタッツ,