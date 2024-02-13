AFCチャンピオンズリーグ1
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2 - 3
終了
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Fernando Conceicao 67'ジャドソン 85'
エリソン 28' (pk)マルチーニョ 33'家長昭博 79'
(HT 0-2) (終了 2-3)

山東泰山 対 川崎フロンターレ結果＆スタッツ,