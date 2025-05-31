J2 リーグ
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2 - 2
終了
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ファビアン・ゴンザレス 34'豊川雄太 69'
K. Masui 4'マテウス・ペイショット 90' + 5'
(HT 1-1) (終了 2-2)

大宮アルディージャ 対 ジュビロ磐田結果＆スタッツ,