J2 リーグ
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2 - 2
終了
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R. Ichihara 5'カプリニ 47'
D. Matsuoka 29'S. Usui 61'
(HT 1-1) (終了 2-2)

大宮アルディージャ 対 カターレ富山結果＆スタッツ,