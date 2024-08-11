J2 リーグ
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2 - 1
終了
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安田健信 87'マテウス・ペレイラ 90' + 4'
安藤智哉 69' (og)
(HT 0-0) (終了 2-1)

大分トリニータ 対 ロアッソ熊本結果＆スタッツ,