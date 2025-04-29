J2 リーグ
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2 - 2
終了
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近藤友喜 76'K. Hara 90' + 3'
増山朝陽 39'マテウス・イエス 51'
(HT 0-1) (終了 2-2)

北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌 対 V・ファーレン長崎結果＆スタッツ,