J2 リーグ
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2 - 2
終了
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高嶺朋樹 59', 69'
P. Verhon 36'Y. Yokoyama 90' + 1'
(HT 0-1) (終了 2-2)

北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌 対 FC今治結果＆スタッツ,