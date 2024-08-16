J1 リーグ
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5 - 3
終了
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スパチョク・サラチャット 10'駒井善成 11', 16'原田太 70' (og)アマドゥ・バカヨコ 89' (pk)
福田晃人 57'久保藤次郎 60'Keisuke Sakaiya 77'
(HT 3-0) (終了 5-3)

北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌 対 サガン鳥栖結果＆スタッツ,